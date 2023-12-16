Президент России выразил соболезнования из-за смерти эмира Кувейта

Президент России Владимир Путины выразил соболезнования новому эмиру Кувейта Мишаалю Аль-Ахмеду Аль-Джаберу Ас-Сабаху в связи с кончиной его брата, который владел этим титулом до своей смерти. Об этом сообщается на сайте Кремля.

— Ваше Высочество, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего брата — Эмира Навафа Аль-Ахмеда Аль-Джабера Ас-Сабаха. Эмир Наваф Аль-Ахмед по праву пользовался большим авторитетом на Ближнем Востоке. Он многое сделал для социально-экономического развития Кувейта и упрочения его позиций на международной арене, — говорится в телеграмме.

скриншот realnoevremya.ru видео на YouTube

Глава российского государства высоко оценил вклад эмира в развитие и укрепление дружественных российско-кувейтских отношений. Также Путин попросил передать искренние слова сочувствия и поддержки всем членам семьи Ас-Сабах и дружественному народу Кувейта.

Напомним, эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в возрасте 86 лет. В конце ноября он был госпитализирован в больницу из-за проблем со здоровьем. Новым эмиром он стал после смерти Сабаха аль Ахмеда ас Сабаха.



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Александр Зарипов