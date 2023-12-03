Прокурор МУС заявил, что будет проведено расследование преступлений в Палестине и Израиле

Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

Прокуратура Международного уголовного суда (МУС) собирается тщательно расследовать предполагаемые военные преступления в Палестине и Израиле. Это сообщается в заявлении прокурора суда Карима Хана, которое было опубликовано после его визита в Израиль и Палестину.

— Прокуратура будет и дальше активизировать усилия по проведению расследований в рамках данной ситуации. В этой работе мы будем полагаться на партнерство всех участников, чтобы гарантировать, что предпринимаемые прокуратурой действия основываются на объективных, поддающихся проверке доказательствах, которые могут быть использованы в суде, а также гарантировать, что когда мы будем действовать, у нас будет реальная перспектива осуждения [виновных], — приводит слова Хана ТАСС.

Во время поездки у прокурора состоялись встречи с родственниками жертв преступлений и руководством Палестины, включая ее президента Махмуда Аббаса. Хан отметил сложный характер конфликта, но подчеркнул, что это не позволяет нарушать международное гуманитарное право. Он заявил, что у мирного населения должен быть своевременный доступ к гуманитарной помощи в нужных объемах. В то же время, по его словам, она не должна попадать к боевикам палестинского движения ХАМАС.

— Я также еще раз подчеркнул свою глубокую обеспокоенность по поводу значительного увеличения числа случаев нападений израильских поселенцев на палестинское гражданское население на Западном берегу реки Иордан. Ни один израильтянин, вооруженный экстремистской идеологией и оружием, не может чувствовать, что способен безнаказанно действовать против палестинского гражданского населения, — добавил Хан.

Напомним, 1 декабря в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о возобновлении боевых действий против палестинского движения ХАМАС, которое, по информации ЦАХАЛ, нарушило условие перемирия. На прошлой неделе, 22 ноября, ХАМАС договорилось с Израилем о четырехдневном перемирии. Оно включало в себя прекращение огня в Газе и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в обмен на заключенных из израильских тюрем. 27 ноября перемирие в секторе Газа продлили еще на 2 дня.



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Галия Гарифуллина