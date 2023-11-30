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Рустам Минниханов вручил генконсулу Узбекистана медаль ордена «За заслуги перед Татарстаном»

10:54, 30.11.2023
Рустам Минниханов вручил генконсулу Узбекистана медаль ордена «За заслуги перед Татарстаном»
Фото: взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил Генконсулу Узбекистана в Казани Фариддину Насриеву медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», сообщает пресс-служба раиса республики.

Фариддин Насриев получил награду за плодотворное сотрудничество с Татарстаном и особый вклад в социально-экономическое развитие региона.

Минниханов отметил большой вклад дипломата в развитие сотрудничества между Татарстаном и Узбекистаном, а еще пожелал ему успехов в дальнейшей карьере. Фариддин Насриев поблагодарил раиса Татарстана за поддержку его дипломатической деятельности на посту Генерального консула.

Во вторник Рустам Минниханов встретился с руководителями региональных торгово-промышленных палат Узбекистана. Он отметил, что визит руководителей в Татарстан — это возможность наладить новые контакты, направленные на развитие татарстано-узбекистанского сотрудничества в рамках дружественных отношений России и Узбекистана.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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