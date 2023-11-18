В ПФО состоится новый окружной молодежный форум «Метеор»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Приволжском федеральном округе (ПФО) будет организован новый окружной молодежный форум «Метеор». Он сменит форум «iВолга», который получит статус всероссийского, сообщает пресс-служба полпреда президента России в ПФО Игоря Комарова по итогам всероссийского семинара-совещания с руководителями региональных органов власти, ответственных за реализацию молодежной политики.

— То, что «iВолга» стала федеральной, — это подтверждение того, что, во-первых, форум решает задачи, на которые он ориентирован, а во-вторых, проходит на высоком организаторском и содержательном уровне. В 2023 году, например, в его подготовку были вовлечены все 14 регионов ПФО. Учитывая, что «iВолга» стала федеральной, мы не могли оставить ребят из ПФО без окружной площадки. По итогам строгого отбора ей стал региональный форум «Метеор», — приводит слова заместителя полномочного представителя президента России в ПФО Олега Машковцева ТАСС.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Как заявил замполпреда, «Метеор» станет частью системы форумов Росмолодежи. Программа нового окружного форума будет интегрирована в концепцию смыслов «Культурной столицы России» — ей на 2024 год был выбран Нижний Новгород. Участников будут ждать восемь образовательных треков. Шесть из них уже стали традиционными: это «Движение навстречу» (волонтерство), «Креативные индустрии», «Прямой эфир» (медиа), «Верный курс» (управление командами), «Сила мысли» (наука и технологии) и «Инвестируй в будущее» (бизнес). Кроме них, появятся и новые направления. Так, пройдут смена Российского движения детей и молодежи «Движение первых» и смена для представителей молодежных центров регионов ПФО. Помимо этого, на «Метеоре» будет организован всероссийский конкурс молодежных проектов от Росмолодежи.

Напомним, на молодежный форум «Страйкфест 2.0 — Лига лидеров», который состоялся в Альметьевском районе Татарстана, местный бюджет был готов потратить 1,1 млн рублей. Форум рассчитан на участие молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет. Мероприятие предназначено для студентов, сельской молодежи и работающих молодых людей.

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Галия Гарифуллина