Сегодня в Казани ожидается до +20 градусов

В среду, 27 сентября, в Казани ожидается переменная облачность без осадков и северо-западный ветер порывами до 5—10 м/с. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +18 до +20 градусов. В целом по Татарстану температуры воздуха не превысят +17..+22°С.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, очень теплая и сухая погода сохранится до конца сентября. Температуры воздуха в дневное время могут достигать +24 градусов.

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Татьяна Демина