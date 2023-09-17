Депутат Володин призвал Молодежный парламент подключиться к дискуссии по самокатам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал членов Молодежного парламента подключиться к обсуждению вопросов, связанных с правовым регулированием проката самокатов.



Он напомнил про опрос в своем telegram-канале, в котором предлагалось выбрать наиболее оптимальный вариант решения проблемы увеличения ДТП с участием электросамокатов: ужесточение ПДД для водителей самокатов или ввод полного запрета на прокат.

— Прочитав, в том числе то, что пишут подписчики, может быть, как вариант взять объединить две нормы. С одной стороны, дать регионам возможность решать судьбу проката самокатов, потому что речь шла не о запрете, а именно о прокате, так как он несет главные проблемы. Ну и, конечно, чтобы те, кто ездит на самокатах, подпадали под действия правил дорожного движения. Там, где есть выделенные дорожки для велосипедистов — это один разговор, а там, где нет и людей давят — это другой. Это по прокату, чтобы неверно не истолковали, потому что речь не идет о запрете пользоваться, — заключил председатель Госдумы.

Правительство не поддержало инициативу с введением государственной регистрации для электросамокатов и моноколес с присвоением им номеров. Кабмин в заключении указал, что некоторые предлагаемые нормы избыточны, тогда как ряд вопросов остается не урегулированным.

Депутаты Госдумы намерены внести законопроект, который позволит местным властям запрещать использовать электросамокаты или снизить их скорость в муниципалитетах с согласия жителей. Если закон будет принят, то местные власти получат возможность ограничивать движение этих транспортных средств на конкретных территориях: к примеру, в парках, скверах или в отдельных пешеходных зонах.

Также было озвучено предложение ввести государственные номера и ответственность по Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовному кодексу (УК) РФ. Законодатели видят проблему в отсутствии нормы об ответственности лиц, управляющих СИМ, и считают введение ответственности для них наравне с водителями иного транспорта целесообразным.

Большой вопрос, действительно ли очередные штрафы смогут решить проблему? Попытались разобраться в нашем обзоре «Реальное время Live».



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Маргарита Головатенко