В ВЭФ участвуют более 300 компаний из Китая

В Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в этом году участвуют более 300 компаний из Китая — это самое большое количество предприятий в постпандемический период, сообщил ТАСС председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.



Он отметил, что в России постепенно улучшается инвестиционная среда, и интерес китайских компаний заметно возрастает:

— Россия, которая сделала поворот на Восток, ввела ряд мер, особенно на Дальнем Востоке, что создало большую привлекательность для китайских инвестиционных компаний, — сказал Чжоу Лицюнь.

Он отметил, что гости из Китая будут искать привлекательные инвестиционные проекты в сферах сельского хозяйства, инфраструктуры и логистики.

На ВЭФ во Владивостоке приехали для участия делегации из 10 стран — Белоруссии, Вьетнама, Индии, Казахстана, Китая, КНДР, Лаоса, Мьянмы, Сингапура и Филиппин.



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Маргарита Головатенко