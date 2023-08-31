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В России перенесут срок обязательного введения электронных путевок для выездных туроператоров

22:11, 31.08.2023
В России перенесут срок обязательного введения электронных путевок для выездных туроператоров
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России перенесут срок обязательного введения электронных путевок для выездных туроператоров, в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

— Минэкономразвития России поддержало предложение бизнеса о переносе сроков обязательного использования системы «Электронная путевка». По итогам консультаций с туроператорами срок будет перенесен, — приводит ТАСС сообщение.

В министерстве указали, что в настоящее время за непредоставление данных в установленном виде не предусмотрены штрафы.

Ряд российских туроператоров начали предлагать путевки в Турцию с безалкогольной системой «Все включено». В этом году такая модель стала уже более заметна на турецком рынке.

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Маргарита Головатенко
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