Наркодиспансер Татарстана присоединился к проекту «Автотрезвость»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Республиканский клинический наркологический диспансер Минздрава Татарстана и АНО «Зеленый круг» подписали соглашение о сотрудничестве по общероссийскому проекту «Автотрезвость». Он продвигает идею отказа от управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения и нацелен на профилактику нетрезвого вождения, а также на повышение безопасности дорожного движения.

— Мы должны сформировать в сознании автомобилистов безусловное понимание, что алкоголь и вождение несовместимы, — передает слова главврача РКНД Рената Уткельбаева пресс-служба медучреждения.

На базе диспансера действует постоянный лекторий для водителей, лишенных водительских прав за пьяную езду. В рамках соглашения о сотрудничестве этот лекторий будет дополнен обучающим модулем «Автотрезвость: вождение и алкоголь несовместимы».

Занятия будут проводиться с использованием очков-тренажеров «Фатальное зрение». Уточняется, что VR-очки позволяют передать эффект алкогольного опьянения и помогают имитировать поведение и реакции нетрезвого человека.

В Казани в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП по вине пьяных водителей снизилось на 31%, пострадавших — на 37,8%. Всего с начала года пьяные автомобилисты спровоцировали 20 аварий, в которых погибли два человека и 23 получили травмы.

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Айрат Назипов