Частный перевозчик в Крым даст ряду поездов номера времен СССР

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Частный железнодорожный оператор «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) в 2024 году даст ряду поездов из Москвы в Крым номера времен СССР. Об этом сообщил гендиректор компании Александр Ганов.

— Мы вернем два новых поезда, которые следуют из Москвы (в Крым — ред.) с

теми же номерами, которые были еще при Советском союзе. Это 28

флагманский поезд, также будет еще два, — заявил он.

Он уточнил, что речь идет о поездах с маршрутом Симферополь-Москва. Также, по его словам, транспорт не будет оформлен в ретро-стиле.

Поезда ГСЭ курсируют между Крымом и городами материковой части России, а также между Москвой и Санкт — Петербургом.

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Елизавета Пуншева