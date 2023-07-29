Россия получила около 30 мирных инициатив по Украине по различным каналам

Фото: realnoevremya.ruДинар Фатыхов (архив)

Россия по официальным и неофициальным каналам получила порядка 30 мирных инициатив по урегулированию на Украине. Об этом заявила в официальный представитель МИД страны Мария Захарова.

— Мы благодарны всем. Таких инициатив было немало. Мне кажется, месяц назад уже было порядка 30, которые делались по государственной линии или даже каким-то частным образом, общественными деятелями, — цитирует ее ТАСС.

Захарова подчеркнула, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по украинскому урегулированию и напомнила, что Украина в сентябре законодательно сами себе запретили вести переговоры с российской стороной.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Месяц назад Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, в отличие от Киева. Он представил публике проект стамбульского договора по украинскому урегулированию, где было прописано все: от количества вооруженных сил до единиц боевой техники и личного состава.

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Айрат Назипов