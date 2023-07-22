В исторической части Чистополя заменят несколько тысяч метров канализационных сетей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Как выяснило «Реальное время», на реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения в исторической центральной части Чистополя из федерального и республиканского бюджетов выделят более 247 млн рублей. Завершить работы планируется до 30 ноября текущего года.

Согласно проектной документации, подрядчику предстоит заменить почти 4 тысячи метров сетей водоснабжения и 5,2 тысячи метров — канализации. Кроме того, после завершения работ на трубах ему также необходимо уложить новое дорожное покрытие на площади в 1,1 тысячи кв. метров.

Для проведения этих работ исполнитель должен будет закупить запорную и регулирующую арматуру, щебень, неоцинкованные, стальные и полиэтиленовые трубы, песок и многое другое.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Напомним, в Казани на улице Магистральной ограничат движение автотранспорта с 27 июля до 28 августа. Это связано с монтажом напорных сетей канализации. Кроме того, из-за строительства трасс водопровода и напорной канализации ограничения продлили еще на месяц по улице Алексея Козина.



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Максим Кокунин