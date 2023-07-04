В России за неделю COVID-19 подтвердился у 4 490 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 26 июня по 2 июля коронавирус обнаружили у 4 490 россиян. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 22 963 688 случаев COVID-19, следует из данных федерального оперштаба.

За неделю госпитализировали 1 639 человек. Вылечились от коронавируса еще 6 184 россиянина. В общей сложности зафиксировано 22 408 708 случаев выздоровления.

Умерли от COVID-19 за неделю 86 жителей России. Всего зарегистрировано 399 649 случаев смерти от коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 19 по 25 июня в России коронавирус выявили у 5 789 граждан. Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Айрат Назипов