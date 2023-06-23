В Казани возобновили выдачу загранпаспортов в здании по ул. Чехова — 14 июня там произошел пожар

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани в отделе по вопросам миграции Управления МВД России по Казани, расположенном в доме №8/2 по ул. Чехова, где вечером 14 июня произошел пожар, возобновили выдачу заграничных паспортов. Услугу оказывают в прежнем режиме с 22 июня.



Граждане России могут оформить в отделе по ул. Чехова, 8/2 загранпаспорта как старого образца, так и нового поколения — на 5 и 10 лет соответственно, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану. Без особой необходимости казанцев просят не оформлять документ летом, чтобы избежать массовой подачи заявок.



Прием граждан на подачу уведомлений о постановке на миграционный учет иностранцев и лиц без гражданства в Казани ведется в здании по ул. Патриса Лумумбы, 52.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, на следующий день после пожара в доме 8/2 по ул. Чехова отдел по вопросам миграции, расположенный в нем, приостановил оказание госуслуг. Выдача загранпаспортов старого образца перенесли в здание по ул. Товарищеской, 28/70.



В дом по ул. Чехова, пострадавший от пожара, уже вернулась часть жильцов. Основной ремонт там планируют завершить до 7 июля.

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Татьяна Демина