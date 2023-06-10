Правительство России расширило перечень жизненно важных лекарств

Правительство России расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) — в него добавились лекарства для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

— В обновленный перечень включены дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов. В частности, для препарата глекапревир+пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Это лекарство применяется в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С, — говорится в публикации.

Вместе с этим в список вошли диспергируемые таблетки для препарата сапроптерин, который назначается для лечения взрослых и детей, страдающих фенилкетонурией. Для обезболивающего препарата просидол добавлена форма подъязычных таблеток, для иммунодепрессанта пирфенидон — таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Напомним, цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются государством. Такие препараты применяют при лечении пациентов в рамках программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи. Всего в перечне более 800 наименований.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В начале года в пресс-службе Росздравнадзора рассказали, что цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственных препараты (ЖНВЛП) в период с января по февраль подорожали на 0,5%, что сопоставимо с аналогичным показателем 2022 года.

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Максим Кокунин