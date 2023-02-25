С января по февраль цены на жизненно важные препараты выросли на 0,5%

В пресс-службе Росздравнадзора рассказали, что цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственных препараты (ЖНВЛП) в период с января по февраль подорожали на 0,5%, что сопоставимо с аналогичным показателем 2022 года. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как отметили в ведомстве, Росздравнадзор на постоянной основе проводит мониторинг цен на более 800 наименований препаратов из данного списка, применяемых при оказании медицинской помощи.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, в январе пресс-служба Росздравнадзора сообщала, что из-за повышенного спроса на отдельные лекарства могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в российские аптеки. Там отметили, что это связано с логистическими проблемами поставщиков и производителей. При этом дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации.

В мае прошлого года первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко заявил, что повышение цен на лекарства, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), составило 2,5%.



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Максим Кокунин