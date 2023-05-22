Верховный суд России предложил освобождать женщин от уголовной ответственности в ряде случаев

Президент России Владимир Путин встретился с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. Они обсудили меры, направленные на гуманизацию правоприменительной практики.

Так, Лебедев озвучил идею законопроекта, который направлен на гуманизацию правоприменительной практики в отношении женщин и в отношении лиц, которые впервые совершили преступления небольшой и средней тяжести.

— Что касается привлечения к уголовной ответственности женщин, то мы предлагаем сейчас такую конструкцию: чтобы за преступления небольшой тяжести, даже в тех ситуациях, когда женщина находится без прописки, без регистрации, все равно ее не привлекать к уголовной ответственности. Здесь есть несколько вариантов, ситуаций, — сказал он.

Фото: kremlin.ru

Он отметил, что в этом случае государство может вынести женщине предупреждение о недопустимости совершения таких действий повторно, за которыми уже последует привлечение к уголовной ответственности

В августе прошлого года Министерство юстиции России предложило изъять из Уголовного кодекса три «экономические статьи», в том числе статью о регистрации незаконных сделок с недвижимостью. Это решение было направлено на либерализацию и гуманизацию уголовного законодательства за преступления экономической направленности.

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Айрат Назипов