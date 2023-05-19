В Минтруда заявили, что экономике России потребуется еще 2,5 млн работников к 2030 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

К 2030 году экономике России потребуется еще 2,5 млн работников, считает министр труда и социальной защиты Антон Котяков:



— Уже сейчас в экономику вовлечено на 1,5 млн человек больше, чем в 2019 году. В ближайшие пять лет приоритетные направления будут нуждаться еще в 1 млн работников, а экономике к 2030 году потребуется дополнительно, по нашим оценкам, еще 2,5 млн занятых.

Министр отметил, что каждый год учреждения профессионального образования выпускают 1,4 млн выпускников, сообщает «Интерфакс».

С сентября на портале «Работа России» запустят сервис — «Стажировки и практики», где в единой открытой базе объединят все предложения о стажировках. Учащиеся смогут свободно откликаться на них, а работодатели — высылать предложения на практику для более успешных соискателей со всей страны. Также в следующем году будет создана единая общероссийская база предложений о целевом обучении, напомнил Котяков.

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Маргарита Головатенко