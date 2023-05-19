Строительство железной дороги Решт — Астара планируется завершить к концу 2027 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Строительство участка железной дороги между иранскими городами Решт и Астара, являющейся частью коридора «Север — Юг», планируется завершить к концу 2027 года. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на полях Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

— В соответствии с соглашением строительство должно составить 4 года. Уже идет проектирование и геологоразведка. Мы планируем завершить работы в третьем квартале 2027 года или к его концу, — сказал он.

Соглашение о создании коридора «Север — Юг» было подписано еще в 2000 году. Он должен обеспечить транспортную связь между Россией и Индией через Иран и Азербайджан. По нему проходят три маршрута: транскаспийский, предусматривающий проход грузов через порты Астрахани и Махачкалы, западный — транспортировку по Азербайджану до пограничной станции Астара, восточный — железнодорожный маршрут из России с выходом на железнодорожную сеть Ирана.



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Максим Кокунин