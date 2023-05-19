В Татарстан доставили реликвии пророка Мухаммада
В Татарстан доставили реликвии пророка Мухаммада и его сподвижников. Из казанского аэропорта, где их сегодня торжественно встретили, они отправятся в Болгар.
Реликвии пророка Мухаммада можно будет увидеть на «Изге Болгар жыены». Экспонаты представят в выставочном зале комплекса «Памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году» на минус первом этаже.
О том, что на «Изге Болгар жыены» впервые привезут реликвии пророка Мухаммада, муфтий Татарстана, председатель Духовного управления мусульман республики Камиль хазрат Самигуллин сообщил в середине февраля этого года. В дальнейшем подобную практику хотят продолжить.
В этом году на «Изге Болгар жыены» в Болгаре ожидают до 40 тысяч гостей. Традиционный праздник пройдет в ближайшее воскресенье, 21 мая.
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