В Татарстан доставили реликвии пророка Мухаммада

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстан доставили реликвии пророка Мухаммада и его сподвижников. Из казанского аэропорта, где их сегодня торжественно встретили, они отправятся в Болгар.

Реликвии пророка Мухаммада можно будет увидеть на «Изге Болгар жыены». Экспонаты представят в выставочном зале комплекса «Памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году» на минус первом этаже.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

О том, что на «Изге Болгар жыены» впервые привезут реликвии пророка Мухаммада, муфтий Татарстана, председатель Духовного управления мусульман республики Камиль хазрат Самигуллин сообщил в середине февраля этого года. В дальнейшем подобную практику хотят продолжить.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В этом году на «Изге Болгар жыены» в Болгаре ожидают до 40 тысяч гостей. Традиционный праздник пройдет в ближайшее воскресенье, 21 мая.



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Татьяна Демина