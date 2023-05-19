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В Татарстан доставили реликвии пророка Мухаммада

13:25, 19.05.2023 5
В Татарстан доставили реликвии пророка Мухаммада
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстан доставили реликвии пророка Мухаммада и его сподвижников. Из казанского аэропорта, где их сегодня торжественно встретили, они отправятся в Болгар.

Реликвии пророка Мухаммада можно будет увидеть на «Изге Болгар жыены». Экспонаты представят в выставочном зале комплекса «Памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году» на минус первом этаже.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

О том, что на «Изге Болгар жыены» впервые привезут реликвии пророка Мухаммада, муфтий Татарстана, председатель Духовного управления мусульман республики Камиль хазрат Самигуллин сообщил в середине февраля этого года. В дальнейшем подобную практику хотят продолжить.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В этом году на «Изге Болгар жыены» в Болгаре ожидают до 40 тысяч гостей. Традиционный праздник пройдет в ближайшее воскресенье, 21 мая.

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Татьяна Демина
ОбществоИсторияКультура Татарстан

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 13:32
    откуда хоть привезли. и что там за реликвии?
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    Анонимно 16:56
    Средство от порчи и сглаза духовитых, понимаю, Восток ведь дело тонкое, Петруха! )
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  • Анонимно 16:47
    Ответ Чемберлену
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  • Анонимно 17:00
    не сотвори себе кумира
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  • Анонимно 17:17
    Ход конем, понимаю )
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