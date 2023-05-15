Молдавия намерена выйти из Межпарламентской ассамблеи СНГ
Власти Молдавии решили покинуть Межпарламентскую ассамблею государств-участников Содружества независимых государств (МПА СНГ). Об этом рассказал председатель парламента страны Игорь Гросу.
— Принял решение инициировать процесс выхода республики Молдова из соглашения о Межпарламентской ассамблеи СНГ, — передает его слова ТАСС.
Гросу назвал структуры СНГ «бесполезными» для республики и заявил, что такое решение было принято после консультаций с гражданами и властями страны.
Месяц назад Молдавия объявила персоной нон грата дипломата посольства России в Кишиневе. Как комментировал ситуацию глава МИД страны Нику Попеску, российские дипломаты допустили нарушения, пытаясь добиться въезда в республику раиса Татарстана Рустама Минниханова.
До этого власти Молдавии объявили Минниханова «нежелательным лицом» и запретили въезд в республику. Он направлялся в Гагаузскую автономию.
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