Владимир Путин посетит Киргизию с официальным визитом в 2023 году

Президент России Владимир Путин принял приглашение главы Киргизии Садыра Жапарова посетить страну с официальным визитом в 2023 году. Об этом сообщается в совместном заявлении по итогам состоявшихся двусторонних переговоров.

Фото: kremlin.ru

— Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров выражает признательность руководству РФ, всему российскому народу за теплый прием и гостеприимство, оказанные киргизской делегации, и приглашает президента РФ Владимира Путина посетить Киргизскую Республику с ответным официальным визитом в 2023 году. Предложение было с благодарностью принято, — отмечается в документе.

Сегодня президент России Владимир Путин встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, сообщается на официальном сайте Кремля. Они обсудили перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере.

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Елизавета Пуншева