Минобороны Молдавии отказалось воздать воинские почести красноармейцам
Минобороны Молдавии не станет воздавать воинские почести солдатам Красной армии, погибшим за освобождение страны от фашизма. Об этом сообщает «РИА Новости».
На воинском кладбище мемориального комплекса «Шерпенский плацдарм» 7 мая в последний путь проводят 23 героев-освободителей Молдавии, останки которых были найдены во время поисковых работ.
На церемонию захоронения останков военное ведомство не предоставит оркестр, а из 25 требуемых военнослужащих почетного караула министерство выделит лишь троих.
Поисковое движение Молдавии обратилось к ветеранам республики, имеющим право ношения военной формы, приехать 7 мая в Шерпены и встать в Почетный караул.
Напомним, в 2020 году в Татарстане перезахоронили останки 19 красноармейцев 80-го отдельного лыжного батальона 257-й стрелковой дивизии, погибших 31 января 1942 года при освобождении города Великие Луки.
Церемония перезахоронения прошла на городском кладбище Нижнекамска с отданием воинских почестей и оружейным салютом. Останки солдат нашел Нижнекамский поисковый отряд «Поиск» на местах боев в районе деревни Липенка Псковской области.
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