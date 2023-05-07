Минобороны Молдавии отказалось воздать воинские почести красноармейцам

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Минобороны Молдавии не станет воздавать воинские почести солдатам Красной армии, погибшим за освобождение страны от фашизма. Об этом сообщает «РИА Новости».

На воинском кладбище мемориального комплекса «Шерпенский плацдарм» 7 мая в последний путь проводят 23 героев-освободителей Молдавии, останки которых были найдены во время поисковых работ.

На церемонию захоронения останков военное ведомство не предоставит оркестр, а из 25 требуемых военнослужащих почетного караула министерство выделит лишь троих.

Поисковое движение Молдавии обратилось к ветеранам республики, имеющим право ношения военной формы, приехать 7 мая в Шерпены и встать в Почетный караул.

Напомним, в 2020 году в Татарстане перезахоронили останки 19 красноармейцев 80-го отдельного лыжного батальона 257-й стрелковой дивизии, погибших 31 января 1942 года при освобождении города Великие Луки.

Церемония перезахоронения прошла на городском кладбище Нижнекамска с отданием воинских почестей и оружейным салютом. Останки солдат нашел Нижнекамский поисковый отряд «Поиск» на местах боев в районе деревни Липенка Псковской области.

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Максим Кокунин