В Татарстане перезахоронили 19 красноармейцев, погибших в Великую Отечественную войну

В Татарстане перезахоронили останки 19 красноармейцев 80-го отдельного лыжного батальона 257-й стрелковой дивизии, погибших 31 января 1942 года при освобождении города Великие Луки.

Церемония перезахоронения прошла на городском кладбище Нижнекамска с отданием воинских почестей и оружейным салютом. Останки солдат нашел Нижнекамский поисковый отряд «Поиск» на местах боев в районе деревни Липенка Псковской области.



Ранее поисковики обнаружили в Смоленской области могилу с останками 59 военных времен Великой Отечественной войны. Среди погибших был и Петр Кузьмич Карпов из Казани.