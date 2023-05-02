Мэр Тбилиси сравнил введение санкций против России с харакири

Мэр Тбилиси и генсекретарь правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Каха Каладзе считает, что введение санкций против России нанесло бы Грузии огромный ущерб.

— Мы абсолютно открыто заявили, что не присоединяемся к санкциям, так как не хотели навредить нашей стране, собственному народу. Как можно присоединиться к санкциям, когда мы не уверены, что этим навредим России? Наоборот, мы навредили бы сами себе. Это было бы харакири, — передает его слова «Sputnik Грузия».

Он отметил, что Грузия не собирается открывать «второй фронт» против России. Каладзе напомнил, что страна уже прошла через это и заплатила высокую цену.

Фото: commons.wikimedia.org

Накануне спикер заявил, что статус кандидата в члены Евросоюза не достался Грузии из-за отказа ввести санкции против России.

В начале февраля Евросоюз пригрозил Грузии санкциями в случае возобновления авиасообщения с Россией. Такое предостережение властям сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Он также призвал задуматься руководство Грузии о состоянии авиапарка самолетов в России. По его мнению, из-за санкций перевозчикам стало сложнее их обновлять и поэтому эти самолеты якобы опасны.

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Айрат Назипов