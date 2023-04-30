Украинцев предупредили о повышении тарифов на электроэнергию

На Украине повысят тарифы на электроэнергию. По словам замминистра энергетики страны Фарида Сафарова, это — вынужденная мера. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Рада», сообщает «РИА Новости».



— Любые изменения тарифов в пики роста — это трудные и вынужденные решения. Сейчас правительство и НКРЭКУ прорабатывают вопрос, чтобы понять, насколько нужно увеличивать тариф. Но все равно придется такое решение принять, иначе энергосистема не сможет не то что восстановиться, но и подготовиться к следующей зиме, которая может быть намного сложнее, чем предыдущая, — сказал Сафаров.

Он также отметил, что для восстановления энергетической системы в 2023 году Украине необходимо $3,4 млрд. Из них $1,2 млрд нужны для закупки определенных ресурсов, а остальные — для обновления линии системы электропередачи, распределения и восстановления мощностей.

Украинское издание «Клименко тайм» сообщало, что сейчас тариф, по которому население сейчас платит, составляет 1,44 гривны ($0,03) за кВт/ч, если потребляется менее 250 кВт/ч в месяц, и 1,68 гривны ($0,04) за кВт/ч, если потребляется более 250 кВт/ч в месяц.

12 марта в Киеве отменили стабилизационные отключения электроэнергии, заявлял украинский энергохолдинг ДТЭК. Ранее в компании сообщили, что в Киеве из-за обстрелов критической инфраструктуры ввели стабилизационные отключения электроэнергии.

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Илина Хакимова