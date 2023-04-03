Казанский «Водоканал» приступил к устранению провалов и ремонту коллектора на улице Дубравной

Фото: предоставлено очевидцами

В Казани на улице Дубравной спустя почти две недели после аварии начался ремонт канализационного коллектора и образовавшихся из-за его неисправности провалов. Об этом «Реальному времени» сообщили местные жители. По их словам, на месте присутствуют как сотрудники «Водоканала», так и представители ряда других аварийных служб, в том числе и горгаза.

Уточняется, что рабочие раскопали часть провалов и подвезли новую трубу. В устранении аварии также задействован экскаватор, кран, илосос и несколько самосвалов.

Однако, как отметили граждане, в настоящий момент работы затрагивают лишь часть провалов. В то же время одна из ям за прошедшую неделю серьезно расширилась в размерах и практически касается проезжей части с тротуаром.

Фото: предоставлено очевидцами

Напомним, 22 марта возле дома №43а по улице Дубравной образовался провал из-за размыва грунта. Появившаяся яма стала уже четвертой в этом месте, а виной тому стали сгнившие сети МУП «Водоканал». Обращения местных жителей долгое время игнорировались предприятием, но последняя авария все же вынудила специалистов выехать на место.

На предприятии пообещали выполнить ремонт к 27 марта, однако за неделю рабочие лишь установили вокруг ям ограждения, так и оставив их наполненными канализационной водой. В тоже время грунт возле тротуара стал проседать, а на некоторых участках стали образовываться новые отверстия.

Стоит отметить, что еще при первом выезде на место аварии сотрудники «Водоканала» попросили жителей не ставить свои машины возле этой территории, так как они не знают, где земля может провалиться в следующий раз. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Максим Кокунин