Владимир Путин внес изменения в программу переселения соотечественников

Президент России Владимир Путин внес изменения в госпрограмму переселения соотечественников. Согласно тексту указа, прием заявлений на участие в ней от соотечественников за пределами России будет проводиться при условии владения ими русским языком.



Прием заявлений об участии в госпрограмме от соотечественников за пределами России будет осуществляться при «условии владения ими русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды». Для иностранных граждан, желающих подать заявление, также будет актуально это правило.

Владение русским языком можно будет подтвердить документально или через собеседование, в последнем случае решение принимает комиссия, сформированная МВД России. Для соотечественников за пределами России собеседование будет проводиться онлайн.

Соотечественникам из числа граждан России, Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Украины проходить собеседование для подтверждения владения русским языком не нужно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 2014 года по государственной программе по переселению соотечественников в Россию с Украины переехали более 287,6 тысячи человек, согласно данным на апрель прошлого года. В 2020 году в Россию переселились свыше 3 тысяч человек, что составляет почти 5% от общего числа переселенцев. А в 2021 году в страну прибыли около 6,1 тысячи человек.



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Маргарита Головатенко