Большая часть россиянок хочет иметь лишь одного или двух детей

По данным Росстата, 71,6% россиянок хотят иметь лишь одного или двух детей. Тех, кто хочет родить от трех и более детей, наоборот, стало значительно меньше. Об этом сообщают «Известия Мордовии».

Отмечается, что в целом доля женщин, желающих завести детей, возросла. При этом 40% россиянок называют важным фактором в принятии решения родить первого ребенка — государственную поддержку.

Также одним из результатов исследования стало то, что средний возраст матери при рождении первенца за последние пять лет чуть повысился и составил почти 27 лет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в конце января министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране добились исторического минимума по младенческой смертности, а пандемия коронавируса не смогла переломить устойчивый тренд на ее снижение.



— Даже пандемический период и сложные достаточно для всей системы здравоохранения годы позволили добиться исторического минимума по младенческой смертности, — сказал он, отметив, что на показатель в первую очередь влияет число родов в стране.

За 11 месяцев 2022 года показатель смертности составил 4,3. За год он может быть чуть выше. В 2021 году показатель младенческой смертности в стране оценивался в 4,4 промилле.

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Максим Кокунин