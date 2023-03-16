Только 57% россиян успевают отдохнуть во время отпуска

Всего 57% россиян успевают отдохнуть во время отпуска. 20% не могут насладиться этим временем, а 10% не отдыхают из-за хронической усталости, 5% — из-за активного отдыха. Об этом сообщает «Волга Ньюс».

37% респондентов отметили, что часто решают рабочие вопросы во время отпуска, 32% вынуждены отвлекаться на них периодически, а 31% не сталкивается с подобным. При этом 15% опрошенных уходят в отпуск реже, чем раз в год. Раз в год отдыхают 35% россиян, два раза — почти столько же, 32%, и только 14% уходят в отпуск несколько раз в год.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Высокий темп работы и несоблюдение баланса между работой и отдыхом так или иначе сопровождаются проблемами со здоровьем. Поэтому крайне важно прислушиваться к собственному состоянию, и если организм начинает давать сбой, своевременно реагировать на это. Необходимо время от времени заниматься профилактикой здоровья: посещать врачей, заниматься спортом, в целом вести здоровый образ жизни и, конечно, отдыхать, — отмечает руководитель управления по развитию страховых продуктов и сервисов СК «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова.



В январе сообщалось, что 49% россиян во время праздников, отпусков и выходных думают о работе. Также аналитики отмечали, что 17% опрошенных находятся на связи с коллегами в выходные дни и во время отпуска. Рабочие чаты и мессенджеры вне работы используют практически все респонденты — 98%.



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Елизавета Пуншева