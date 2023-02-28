Владимир Путин подписал закон о сохранении пенсии военным пенсионерам

Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении пенсии военным пенсионерам, вышедшим на службу. Нормы распространятся на правоотношения, возникшие с 24 февраля прошлого года.



Речь идет о выплате пенсий бывшим военнослужащим и другим силовикам, решившим возобновить службу в составе Вооруженных сил РФ и иных воинских формирований во время проведения контртеррористических и других операций за пределами России или призванных на службу по мобилизации.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин указывал, что в случаях, когда военные пенсионеры возвращались на службу в должности с окладом ниже той, от которой им рассчитывалась пенсия, при возобновлении пенсионных выплат их пенсия уменьшалась. Депутаты сочли такие правила несправедливыми. Володин выражал мнение, что пенсия военным пенсионерам, не оставшимся в стороне и применяющим свой опыт в ходе СВО, должна быть сохранена в прежнем повышенном размере.

Новый закон затрагивает тех, кто ранее проходил военную службу и службу в органах внутренних дел, работал в Государственной противопожарной службе, в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы.

Закон позволит исчислять им пенсию, рассчитанную из оклада, который будет на момент увольнения большим: либо из оклада по ранее приостановленной пенсии, либо оклада на момент увольнения.

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Маргарита Головатенко