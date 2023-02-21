Власти Нижнекамска подвели итоги года — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В Нижнекамске зафиксирован исторический минимум рождаемости. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В 2022 году в городе родились 2 538 детей, тогда как годом ранее на свет появились 3 150 малышей. При этом в регионе проживают 277 тысяч человек. Это третий показатель по республике. Вместе с тем второй год подряд здесь происходит естественная убыль населения.

— Через 20—25 лет нас ждет демографическая яма. В связи с этим нам необходимо уделять особое внимание вопросам демографической политики, укреплению института семьи, созданию условия для привлечения молодежи. Нижнекамск был городом молодых. Наша задача, чтобы он таким остался, — сказал мэр города Рамиль Муллин.

Кроме того, по итогам 2022 года в республиканском социально-экономическом рейтинге Нижнекамск занял 5-е место. Объем инвестиций в основной капитал составил 152 млрд рублей, а валовой территориальный продукт — 382 млрд рублей. На район приходится пятая часть всей произведенной продукции в республике.

В прошлом году нижнекамская территория получила порядка 10 млрд рублей на развитие инфраструктуры. Были открыты инженерный лицей, Центр развития ребенка и полилингвальный комплекс «Адымнар». Всего было построено 52 социально значимых объекта.

Напомним, месяц назад Рамиль Муллин призвал женщин «больше рожать». Он также призвал беречь мальчиков, так как их «все меньше и меньше».



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Айрат Назипов