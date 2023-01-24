Экологи выявили в Арском районе Татарстана 14 снежных свалок
В Арском районе Татарстана экологи выявили 14 мест несанкционированного размещения отходов от зимней уборки улиц.
Общая площадь снежных свалок составила 761 кв. м, объем — 1 125 куб. м.
В местах, где нарушения не устранили добровольно, экологи направили предостережение в адрес исполкома Арска.
Только с улиц Казани за сутки вывезли более 10 тысяч тонн снега. Всего с начала зимнего сезона с улиц столицы Татарстана вывезено 589 тысяч тонн снега.
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