Обслуживание средств защиты судов Татарстана в 2023 году обойдется в 10 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», в следующем году на обслуживание технических систем и средств защиты городских и районных судов Татарстана направят 10 млн рублей. Источником финансирования стал федеральный бюджет, а действие контракта распространяется до 31 декабря 2023 года.

Исполнителю предстоит производить осмотр видеокамер на отсутствие повреждений, производить очистку объективов и корректировку сектора обзора. Вместе с этим он должен проверять соединения источников питания, а также следить за их температурным режимом. В целом что касается кабельных линий, то тут подрядчику нужно проверять заземлители, защитные покрытия и само соединение.

Точно так же он должен следить за пожарными извещателями, пультами контроля и управления, а также обслуживать металлодетекторы. Вместе с этим ему необходимо устраивать замену и установку комплектующих и запчастей для каждой системы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в течение 2022 года суды Татарстана неоднократно эвакуировались по различным причинам — после поступления сообщений о минировании, угрозы и задымления. Так, например, массовая эвакуация Вахитовского, Кировского, Приволжского, Московского, Авиастроительного и Ново-Савиновского судов Казани была в конце мая.

Также тревожная сигнализация не раз срабатывала во время каких-либо важных заседаний. Так, Верховный суд Татарстана несколько раз эвакуировали во время слушания по делу Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии №175. В сентябре Вахитовский районный суд эвакуировали в момент оглашения приговора по делу бывшего врио председателя правления «Татагропромбанка» Алексея Федорова.

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Максим Кокунин