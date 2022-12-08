Посольство России в США призвало американскую сторону к «честной работе»

Москва согласна на переговоры с Америкой исключительно на основе принципа равноправия и учета озабоченностей в области обеспечения безопасности России, а также призывает Вашингтон к честной работе. Об этом посольство России в США сообщило в своем telegram-канале.

— Мы извлекли из прошлого свои уроки. <...> Прекрасно понимаем, что верить на слово представителям американского политического истеблишмента, особенно сегодняшнего, нельзя, — заявили в ведомстве.

Посольство России призывает американскую сторону к честной работе. В сообщении отмечено, что «игнорирование российских интересов и бездумная, с убежденностью в собственной исключительности и превосходстве реализация Вашингтоном своего внешнеполитического курса уже привела к огромным проблемам, кризисным явлениям в мировой политике и экономике».

Фото: flickr.com

Российские дипломаты также напомнили о советско-американской встрече, известной как Вашингтонский саммит, которая проходила с 8 по 10 декабря 1987 года в столице США. Они отметили, что, по убеждению обеих стран, особым ее достижением стало подписание лидерами двух сверхдержав Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В посольстве высказали мнение, что «принимающим сегодня внешнеполитические решения в Вашингтоне следовало бы еще раз вернуться к тем событиям» и сделать правильные выводы.



— При всей видимости непримиримости, антагонизма в подходах к решению тех или иных проблем в двусторонних отношениях необходимо слышать и слушать партнера, понимать и принимать озабоченности, связанные с обеспечением безопасности государства, не пытаться жульничать, — подчеркнули в ведомстве.

В Госдепартаменте США заявили, что готовы к переговорам с Россией в рамках комиссии по исполнению Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). Официальный представитель ведомства Нед Прайс отметил, что Америка разочарована отменой заседания.

Еще в августе посольство России в Америке заявило, что обе страны ведут работу над устранением препятствий на пути возобновления инспекций по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Отметим, что Москва призвала Вашингтон проводить взаимодействие «на равноправной основе, с учетом взаимных озабоченностей и интересов».

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Илина Хакимова