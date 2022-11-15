СБ ООН проведет очередное заседание по Украине
Очередное заседание Совета безопасности ООН по Украине пройдет в среду, 16 ноября, следует из расписания организации.
Заседание намечено на 23:00 мск. Тема обозначена как «поддержание мира и безопасности» на Украине.
Вчера участники спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН приняли резолюцию по созданию международного реестра ущерба, предположительно, причиненного Россией Украине. Резолюция также признает необходимость создания механизма для возмещения убытков. За нее проголосовали 94 страны, 14 высказались против, 73 воздержались.
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