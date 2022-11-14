Генассамблея ООН приняла резолюцию по механизму выплаты Россией репараций Украине
Участники спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН приняли резолюцию по созданию международного реестра ущерба, предположительно, причиненного Россией Украине, сообщает корреспондент ТАСС.
Резолюция также признает необходимость создания механизма для возмещения убытков. За нее проголосовали 94 страны, 14 высказались против, 73 воздержались.
На позапрошлой неделе третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил предложенный Россией проект резолюции, направленной против героизации нацизма. За его принятие проголосовали 106 стран, против — 51, воздержались — 15.
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