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Генассамблея ООН приняла резолюцию по механизму выплаты Россией репараций Украине

21:57, 14.11.2022
Генассамблея ООН приняла резолюцию по механизму выплаты Россией репараций Украине
Фото: pixabay.com

Участники спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН приняли резолюцию по созданию международного реестра ущерба, предположительно, причиненного Россией Украине, сообщает корреспондент ТАСС.

Резолюция также признает необходимость создания механизма для возмещения убытков. За нее проголосовали 94 страны, 14 высказались против, 73 воздержались.

На позапрошлой неделе третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил предложенный Россией проект резолюции, направленной против героизации нацизма. За его принятие проголосовали 106 стран, против — 51, воздержались — 15.

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Маргарита Головатенко
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