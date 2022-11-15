Жители Татарстана стали лучше владеть английским языком

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За год среди жителей Татарстана увеличились навыки владения английским языком, сообщает международная образовательная компания EF Education First. Аналитики компании провели ежегодное глобальное исследование уровня владения языком в России и мире EF English Proficiency Index (EF EPI).

Согласно представленным данным, по России Татарстан занимает 10 срочку по уровню владения английским языком. Индекс региона составляет 517 баллов, такое же значение у Пермского Края, который находится на 9 строчке. Сразу после Татарстана следует Ульяновская область с 516 баллами.

Лидером по уровню владения английским языком является Свердловская область, ее индекс 543 из максимальных 700 баллов. На втором месте Калужская область (540 баллов), замыкает тройку лидеров Ленинградская область (535 баллов).

Фото: realnoevremya.ru

Среди городов лучшие языковые знания отмечены у жителей Екатеринбурга и Москвы — 551 и 550 баллов соответственно. Казань находится на 6 месте, уступая 3 балла Ростову-на-Дону. Индекс столицы Татарстана — 532 балла.

Среди стран тройку лидеров составляют Нидерланды, Сингапур и Австрия. Россия за год поднялась на 11 строчек и сейчас находится на 40 месте рейтинга из 111.

— Индекс EF EPI этого года отражает последствия пандемии: заметное снижение владения английским языком на профессиональном уровне среди молодежи и неожиданно высокий уровень за пределами больших городов благодаря все еще актуальному тренду на удаленную работу, — рассказала один из авторов EF EPI Кейт Белл.

Первое глобальное исследование уровня владения языком компания EF Education First провела в 2011 году, Россия тогда заняла 32 место в рейтинге из 44, в 2020-м — 41 из 100, в 2021-м — 51 из 112.

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Артем Гафаров