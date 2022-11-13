Младенческая смертность в Татарстане сократилась на 22%

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане с января по сентябрь 2022 года зарегистрировали 91 младенческую смерть. Это на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росстата.

По количеству случаев смерти детей в возрасте до одного года Татарстан занимает третье место в Приволжском федеральном округе. Наибольшее число младенцев за девять месяцев скончалось в Башкирии — 122, и в Самарской области — 100.

В четырех регионах ПФО младенческая смертность выросла. Заметнее всего она увеличилась в Марий Эл — на 16,7%, умер 21 ребенок в возрасте до 1 года. В Пермском крае младенческая смертность выросла на 13,2% (86 умерших), в Самарской области — на 2% (100), в Нижегородской области — на 1,2% (87).

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В остальных регионах Приволжского федерального округа младенческая смертность сократилась. Например, в Мордовии она по сравнению с январем — сентябрем 2021-го уменьшилась на 44,4%, до 10 случаев.

В целом в ПФО за январь — сентябрь 2022 года умерли 763 младенца. Смертность в этой категории сократилась на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, в Татарстане за январь — август 2022 года умерли 76 детей в возрасте до одного года. Таким образом, за сентябрь в республике зарегистрировали 15 случаев младенческой смертности.

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Татьяна Демина