Сегодня в Тюлячинском районе Татарстана после ремонта открыли мечеть — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Сегодня в Тюлячинском районе Татарстана состоялось долгожданное открытие мечети «Нурания», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Мечеть была построена в 2000 году, а в этом году открылась после ремонта. Местные жители признаются, что давно мечтали о ее обновлении, так как всех верующих здание уже не вмещало. В 1930 году минарет старой Алановской мечети срезали, а само здание, к сожалению, не сохранилось.

Исполнить мечту жителей помогла односельчанка, член Союза писателей Татарстана Равиля Шайдуллина. Для нее это была особая миссия — именно ее дедушка втайне от всех спас полумесяц, сохранил его, а позже завещал внучке поставить его на новую мечеть.

Фото: кадр видео/ТНВ

— Когда маленькая была, мой дедушка говорил: «Без веры, без Аллаха человечество жить не может, это невозможно», — вспоминает женщина.

Обновленная мечеть вмещает до 100 прихожан. Также там появилась и комната для проведения меджлисов. По выходным для всех желающих будут проводить уроки ислама и арабского языка — жители надеются, что теперь мечеть станет местом притяжения молодежи.



— Эту мечеть с достоинством можно назвать настоящим домом Аллаха, — отметил Джалиль хазрат Фазлыев, главный казый Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил подготовить документы для реставрации мечети Марджани в Старо-Татарской слободе Казани. Мечеть расположена между улицей Каюма Насыри и берегом озера Нижний Кабан. Она была построена в 1766—1770 годах на средства прихожан по личному разрешению Екатерины II, полученному во время ее приезда в Казань.



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Илина Хакимова