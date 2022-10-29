Диетолог: неправильное употребление кофе может привести к дефициту железа

Американский диетолог Роксана Баккер рассказала «РИА Новости», что при неправильном употреблении кофе в организме образуется дефицит железа.

Главными симптомами могут послужить: бледность кожи, слабость, сонливость, одышка и головокружениие.

Это состояние возникает из-за недостаточной выработки эритроцитов организмов — при злоупотреблении кофе он может усилить дефицит железа. Особенно если пить его вместе с приемом пищи — в обед или завтрак.

Фото: pixabay.com

— Кофе содержит полифенол (хлорогеновую кислоту), который блокирует всасывание железа в организме, — говорит Баккер.

Диетолог настоятельно рекомендует пить кофе только через полчаса и более минут после приема пищи. А на голодный желудок его и вовсе пить не стоит. Не желательно употреблять его и перед едой, иначе железо будет усваиваться намного хуже.

Есть интересное исследование, что если бы каждый человек в мире выпивал в день хотя бы по две чашки кофе, то это бы спасло сотни тысяч людей от смертельного рака печени. К такому необычному выводу пришли австралийские ученые, которые проанализировали данные по заболеваемости раком печени за 2016 год.



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Илина Хакимова