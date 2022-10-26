Госдума приняла закон, продлевающий приостановку компенсации вкладов времен СССР

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, продлевающий приостановку компенсации вкладов времен СССР до 2026 года.



Закон, согласно которому государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности сбережений, помещенных во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 года и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР на территории России, был принят в 1995 году.

Приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года «в связи с отсутствием источников финансового обеспечения и отсутствием законодательной области применения долгового рубля».

Фото: flickr.com

В сопроводительных материалах к закону сказано, что при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства Российской Федерации на их погашение в 2023 году необходимо 62,7 трлн рублей, в 2024 году — 65,6 трлн рублей, в 2025 году — 68,2 трлн рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко