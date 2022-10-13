Казанцы снова жалуются на затопление и запах на проспекте Ямашева

Фото: кадр видео/vk.com

Жители Казани вновь пожаловались на затопление и неприятный запах на проспекте Ямашева, кадрами затопленной дороги поделились в социальных сетях.

Автор видео сообщил, что снял кадры из парка Континент. Он указал, что проблема не только в ужасном запахе — затопило подвалы близлежащих домов, в квартирах развелись комары и мокрицы.

В комментариях пользователи указали, что проблема существует далеко не первый год, однако разбираться с этой ней власти не спешат.

— Живу в этом доме, каждый день уже это льется, приезжает «Водоканал», постоят и уезжают, толку нет. Это все выливается в подвал нашего дома, — написала жительница города.

Напомним, что в середине сентября в Ново-Савиновском районе Казани случился провал на коллекторе, из-за чего в очередной раз затопило канализационными водами перекресток на пересечении проспекта Ямашева и Адоратского.

Также накануне в Казани на улице Муштари, возле дома 19, из-под крышки канализационного люка образовался «фонтан». Парковку и двор затопило. Как сообщили «Реальному времени», ситуация не улучшается с самого утра. Работников «Водоканала» корреспондент издания на месте потопа не застал.

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Маргарита Головатенко