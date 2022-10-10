Самыми редкими именами новорожденных в Казани стали Яку, Юнон и Роксана, и Мирра

В Казани на минувшей неделе, с 3 по 9 октября, зарегистрировали рождения 369 детей: 188 девочек и 181 мальчика. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Самыми редкими именами, которые давали детям казанцы за прошедшую неделю, стали: Елисей, Семен, Яку, Аким, Юнона, Роксана, Мирра, Рузиля. Чаще всего новорожденным давали имена Мирон, Адель, Амир, Аяз, София, Сабина, Кира, Есения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также за неделю в столице Татарстана поженились 373 пары.



В августе самыми редкими именами на прошедшей неделе в Казани стали Сафар, Богдан, Иван, Марс, Ясмила, Алиана, Кира, Теона. Самые популярные именами, которыми казанцы назвали своих детей, стали: Тимур, Адель, Матвей, Макар, Ева, София, Алина и Аделина.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина