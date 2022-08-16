Самыми редкими именами новорожденных в Казани за прошедшую неделю стали Кира, Богдан и Иван
Самыми редкими именами на прошедшей неделе в Казани стали Сафар, Богдан, Иван, Марс, Ясмила, Алиана, Кира, Теона. Об этом сообщает Управление ЗАГС столицы Татарстана.
Самые популярные именами, которыми казанцы назвали своих детей, стали: Тимур, Адель, Матвей, Макар, Ева, София, Алина и Аделина.
За минувшую неделю, с 8 по 14 августа, в казанских отделах Управления ЗАГС зарегистрировали рождение 352 детей: 186 мальчиков и 166 девочек.
В конце июля самыми редкими именами, которыми казанцы называли своих детей, стали: Динислам, Эрлан, Альфис, Аэлита, Риналия, Эллиса. В числе популярных имен оказались Тимур, Карим, Аскар, Роберт, Алиса, Василиса, Амина, Ева.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым