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Самыми редкими именами новорожденных в Казани за прошедшую неделю стали Кира, Богдан и Иван

05:30, 16.08.2022
Самыми редкими именами новорожденных в Казани за прошедшую неделю стали Кира, Богдан и Иван
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Самыми редкими именами на прошедшей неделе в Казани стали Сафар, Богдан, Иван, Марс, Ясмила, Алиана, Кира, Теона. Об этом сообщает Управление ЗАГС столицы Татарстана.

Самые популярные именами, которыми казанцы назвали своих детей, стали: Тимур, Адель, Матвей, Макар, Ева, София, Алина и Аделина.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

За минувшую неделю, с 8 по 14 августа, в казанских отделах Управления ЗАГС зарегистрировали рождение 352 детей: 186 мальчиков и 166 девочек.

В конце июля самыми редкими именами, которыми казанцы называли своих детей, стали: Динислам, Эрлан, Альфис, Аэлита, Риналия, Эллиса. В числе популярных имен оказались Тимур, Карим, Аскар, Роберт, Алиса, Василиса, Амина, Ева.

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Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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