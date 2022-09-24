С начала года в Татарстане за нарушения в сфере охраны труда выписали штрафы на 1,2 млн рублей

С начала года в Татарстане инспекция Госстройнадзора провела 1 092 проверки в сфере охраны труда и профилактики производственного травматизма. В результате вынесено 56 постановлений на общую сумму 1,2 млн рублей, сообщил на совещании в Доме правительства министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Еще 1 459 проверок организовали саморегулируемые организации. Вместе с этим Главное инвестиционно-строительное управление региона выходило на объекты с целью контроля законодательства по охране труда 519 раз.

Министр также отметил, что все выявленные 838 нарушений к настоящему времени устранены.

Фото: realnoevremya.ru

В конце августа сообщалось, что в этом году инспекция Госстройнадзора Татарстана провела 994 проверки, в результате которых было вынесено 49 постановлений на общую сумму 975 тысяч рублей.

Еще 1 237 проверок провели саморегулируемые организации. Вместе с этим ГИСУ выходило на объекты 486 раз. Тогда из 700 выявленных случаев несоблюдения требований законодательства по охране труда были не устранены только девять.

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Максим Кокунин