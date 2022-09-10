На концерт в честь Дня города в Зеленодольске пришли 20 тысяч человек

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Накануне, 9 сентября, в Зеленодольске прошел первый день праздничных мероприятий в честь Дня города, которые завершились вечерним концертом. Хедлайнером события стала группа PIZZA, а посмотреть на выступления артистов пришли около 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба района.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Началось празднование Дня города с открытия мурала «Татарочка», который создал на фасаде дома финалист фестиваля «ФормART-2022» Даниил Сергеев в подарок к 90-летию Зеленодольска. На рисунке изображена девушка в татарском костюме, смотрящая вдаль. Ее взгляд — символ стремления и желания создать лучшее будущее, а на платье изображены остров-град Свияжск и мечеть «Кул-Шариф». Сам автор работы отметил, что готов воплотить еще несколько творческих идей — создать муралы на зданиях Зеленодольска.

— Зеленодольск — один из лучших городов не только нашей республики, но и России. Я очень горд, что в свое время начинал свой трудовой путь именно в Зеленодольске, у меня были прекрасные наставники, патриоты и настоящие профессионалы своего дела, — отметил председатель Совета муниципальных образований Экзам Губайдуллин.

Кроме того, в рамках празднования Дня города, в музее историко-культурного наследия Зеленодольская презентовали новый макет города, в создании которого приняли участие архитекторы города. В сквере «Почета и уважения» состоялась пятая церемония чествования зеленодольцев, чьи портреты размещены на городской Доске Почета.

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Артем Гафаров