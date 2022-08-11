В Ютазинском районе вынесли приговор мужчине, обнаружившему винтовку Бердана XIX века в бане

Ютазинский районный суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе УФСБ по Татарстану.

По версии следствия, в 2016 году при разборе бани, полученной им по наследству от родителей, мужчина обнаружил гладкоствольное охотничье ружье, ложе винтовки Бердана образца 1870 года. В дальнейшем он совершал незаконную переделку оружия, докупал охотничьи патроны.

Свою вину мужчина частично признал, пояснил, что состоит в сообществе охотников. Он планировал сделать уголок охотника. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года два месяца условно с испытательным сроком три года.

В конце июня полицейские обнаружили оружие в доме у жителя Бавлинского района Татарстана во время обыска: восемь единиц оружия, шесть ручных гранат, около 1000 патронов различного калибра, два арбалета, штык-нож к автомату Калашникова, а также большое количество составных частей к экземплярам оружия.



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Татьяна Леухина