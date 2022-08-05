Посольство России обвинило США в «охоте» на россиян за границей

Фото: wikimedia.org / Aaron Siirila

В посольстве России в Вашингтоне заявили об «охоте» США на россиян за границей в ответ на критику со стороны Штатов приговора американской баскетболистки Бриттни Грайнер.



Дипломаты указали, что в американских тюрьмах и следственных изоляторах находятся около ста российских граждан.

— Вашингтоном развернута настоящая «охота» на россиян при их выезде за границу. С 2008 года зафиксировано более 50 таких случаев. Призываем Соединенные Штаты перестать перекладывать проблемы с больной головы на здоровую, — сказано в сообщении дипмиссии.

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Химкинский суд Подмосковья в четверг приговорил к девяти годам колонии общего режима баскетболистку Бриттни Грайнер за контрабанду гашишного масла и выписал штраф в миллион рублей. В Белом доме назвали решение неприемлемым и потребовали освобождения Грайнер.

Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН заявил, что развязанная против России гибридная военная кампания чревата сползанием к конфликту между ядерными державами.



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Маргарита Головатенко