Минобороны: в Херсонской области националисты расстреляли автобус с мирными жителями

Фото: кадр видео Минобороны России

В Херсонской области украинские вооруженные формирования расстреляли автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории. Об этом заявил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, все произошло возле населенного пункта Долговое. Фото- видеосъемку якобы неизбирательных обстрелов российских военных по украинским мирным жителям осуществили сотрудники центра информационно-психологических операций Украины, заявляет пресс-служба Минобороны России.

Фото: кадр видео Минобороны России

Сегодня Мизинцев также сообщил, что в Россию за сутки эвакуировали почти 23,5 тысячи человек из опасных районов Украины и Донбасса.



«Реальное время» продолжает следить за развитием событий вокруг специальной военной операции на Украине. Вся важная информация — в сюжете интернет-газеты.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина